منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023

يتواجد منتخب مصر رسميا في التصنيف الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصنيف جميع المنتخبات الـ24.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

24 منتخبًا يتنافسون على اللقب الأغلى! 🏆 حان الوقت لمعرفة تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقة بكوت ديفوار! 🇨🇮 في أي تصنيف يقع منتخب بلادك؟ 🤔#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/AAzTUQYaCY — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 21, 2023

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.