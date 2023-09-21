منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 17:47

كتب : رامي جمال

منتخب مصر - تونس

يتواجد منتخب مصر رسميا في التصنيف الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصنيف جميع المنتخبات الـ24.

وجاء التصنيف كالتالي:

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التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

منتخب مصر السنغال كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا
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