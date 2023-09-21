انتهت الدوري السعودي – ضمك (1) - (1) الهلال.. تعثر رفاق أمام طارق حامد وزملائه
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 17:36
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق68: جوووووول التعااااادل لضمك من ركلة حرة مباشرة عن طريق نيكولاي ستانشيو.
ق60: مازال الهلال متقدما في النتيجة.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.
ق9: جووووووووووول أوووووول للهلال عن طريق مالكوم.
انطلاق المباراة.
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