انتهت الدوري السعودي – ضمك (1) - (1) الهلال.. تعثر رفاق أمام طارق حامد وزملائه

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ضمك والهلال التي تقام في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في سابع جولات الدوري السعودي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق68: جوووووول التعااااادل لضمك من ركلة حرة مباشرة عن طريق نيكولاي ستانشيو.

ق60: مازال الهلال متقدما في النتيجة.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

ق9: جووووووووووول أوووووول للهلال عن طريق مالكوم.

انطلاق المباراة.