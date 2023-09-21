التشكيل - طارق حامد أساسي في وسط ضمك ضد نجوم الهلال بقيادة نيمار

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

طارق حامد

يبدأ طارق حامد أساسيا في خط وسط ضمك في مواجهة الهلال لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي.

في المقابل يبدأ نيمار أساسيا في هجوم الهلال وبجوار مواطنه مالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وجاء تشكيل ضمك:

أخبار متعلقة:
مدرب الهلال السعودي: ما فعله لاعبو نافباخور ليس له علاقة بكرة القدم دوري أبطال آسيا - في الدقيقة 101.. الهلال يتعادل مع نافباخور بمشاركة نيمار مدرب الهلال يكشف حالة نيمار قبل مواجهة نافباخور ميتروفيتش: لا أشتاق للعودة إلى إنجلترا.. والهلال يشبه ريال مدريد

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: فاروق شافعي – سلطان فقيهي – سنوسي الهوساوي – ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد – أنتوليتش – ستانشيو

الهجوم: كيفن نكودو – عبد العزيز البيشي – أسان سيساي

Image

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري – محمد كنو

الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – نيمار

Image

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات.

فيما يحتل ضمك المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز حتى الآن.

الدوري السعودي ضمك الهلال طارق حامد
نرشح لكم
خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي رونالدو: يقولون إنني انتهيت لكني ما زلت أثبت خلاف ذلك ميندي: لست سعيدا بمستواي مع أهلي جدة تاليسكا: الانتصارات المتتالية نتاج عمل الجميع.. وواجهنا خصما صعبا الاتفاق السعودي يوافق على انضمام لينجارد لتدريباته لمدة شهر رونالدو: مباراة ممتعة للغاية.. نتطلع لقمة الدوري والكرة السعودية تواصل التحسن كلاسيكو السعودية – رونالدو يقود النصر للفوز على أهلي جدة.. وصراع ناري على الصدارة انتهت في الدوري السعودي - النصر (4) - (3) أهلي جدة.. كلاسيكو ناري
أخر الأخبار
الأهلي يرتدي ألوانه المعتادة أمام سان جورج 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف رويس.. دورتموند يفوز على فولفسبورج ويواصل مطاردة الصدارة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاتريك هاري كين الأول.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (1)-(1) لوريان.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. هالاند يهرد الثالث ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فحص طبي أخير يحسم مصير تاو أمام سان جورج.. وموقف أكرم توفيق 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز