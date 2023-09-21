التشكيل - طارق حامد أساسي في وسط ضمك ضد نجوم الهلال بقيادة نيمار

يبدأ طارق حامد أساسيا في خط وسط ضمك في مواجهة الهلال لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي.

في المقابل يبدأ نيمار أساسيا في هجوم الهلال وبجوار مواطنه مالكوم والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وجاء تشكيل ضمك:

حراسة المرمى: مصطفى زغبة

الدفاع: فاروق شافعي – سلطان فقيهي – سنوسي الهوساوي – ضاري العنزي

الوسط: طارق حامد – أنتوليتش – ستانشيو

الهجوم: كيفن نكودو – عبد العزيز البيشي – أسان سيساي

وجاء تشكيل الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري – محمد كنو

الهجوم: مالكوم – ألكسندر ميتروفيتش – نيمار

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات.

فيما يحتل ضمك المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز حتى الآن.