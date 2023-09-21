بمشاركة 16 فريقا.. تحديد موعد انطلاق دوري الكرة النسائية

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إنطلاق النسخة الجديدة لبطولة دوري القسم الأول للسيدات.

وتبدأ منافسات النسخة الجديدة لدوري القسم الأول للسيدات يوم 20 اكتوبر المقبل بمشاركة 16 فريقا.

وتشارك أندية: بيراميدز والمصري طلائع الجيش ومودرن فيوتشر و المقاولون العرب ودلفي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الأميرية والطيران والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ أمون في الشمابقة.

وقالت دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية عبر حساب اتحاد الكرة: "كرة القدم النسائية المصرية تدخل مرحلة تاريخية بانضمام أندية شعبية عديدة للدوري للمرة الأولى منذ تأسيسه".

وأضافت "زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 16 ناد، يبشر بمستوى مختلف من المنافسة في الموسم القادم الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل".

وأتمت "نتمنى التوفيق لجميع الأندية المشاركة، وأود أن أشيد بمجلس إدارة اتحاد الكرة و لجنة المسابقات تحت إشراف عامر حسين على المجهود المبذول في تنظيم مسابقات الكرة النسائية في الموسم الجديد".