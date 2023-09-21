الأهلي يعلن أسعار تذاكر مواجهة سان جورج في دوري الأبطال

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 16:36

كتب : حسام نور الدين

جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي أسعار تذاكر مواجهة سان جورج الإثيوبي المقرر لها الأحد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد على استاد القاهرة.

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام سان جورج الإثيوبي.

أخبار متعلقة:
سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي انتهت مونديال السلة - الأهلي (82)-(76) إجنيت الأمريكي.. إنجاز إفريقي كرة سلة - الأهلي سادس إفريقي يشارك في كأس العالم للأندية.. ونظام البطولة

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة الأمامية: 350 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

ويستضيف الأهلي نظيره الإثيوبي في المباراتين بالقاهرة نظرا لعدم حصول ملعب فريق سان جورج على اشتراطات كاف.

وكان الأهلي قد تغلب على المصري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها 27 من سبتمبر الجاري بسبب إقامة لقاء الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التغلب على الوداد النسخة الماضية.

الأهلي جماهير الأهلي أسعار تذاكر سان جورج دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
بمشاركة 16 فريقا.. تحديد موعد انطلاق دوري الكرة النسائية استراحة الدوري المصري - فاركو (0) - (1) مودرن فيوتشر.. نهاية الشوط الأول مصدر من الزمالك لـ في الجول: المصري عرض 4 ملايين لحل أزمة عيد ومنصور.. وهذه مطالبنا مصدر من الزمالك لـ في الجول: توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد عودة فتوح للتدريبات خبر في الجول – أوروك يطير إلى لبيبا لبدء مشواره مع النصر تصنيف فيفا - هبوط منتخب مصر مركزا وتقدم تونس والمغرب.. والأرجنتين في الصدارة "تاريخ محفور على صدرنا".. الزمالك يعلن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد
أخر الأخبار
برونو: أونانا لا يتحمل الخسارة من بايرن وحده دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة 16 فريقا.. تحديد موعد انطلاق دوري الكرة النسائية 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن أسعار تذاكر مواجهة سان جورج في دوري الأبطال 15 دقيقة | الكرة المصرية
الطويلة لـ في الجول: سعيد عبد العزيز مدربا للنجوم 19 دقيقة | الدرجة الثانية
سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية 36 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي 50 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة الدوري المصري - فاركو (0) - (1) مودرن فيوتشر.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع نجم منتخب تونس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري