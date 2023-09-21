الأهلي يعلن أسعار تذاكر مواجهة سان جورج في دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي أسعار تذاكر مواجهة سان جورج الإثيوبي المقرر لها الأحد في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد على استاد القاهرة.

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام سان جورج الإثيوبي.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة الأمامية: 350 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

ويستضيف الأهلي نظيره الإثيوبي في المباراتين بالقاهرة نظرا لعدم حصول ملعب فريق سان جورج على اشتراطات كاف.

وكان الأهلي قد تغلب على المصري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها 27 من سبتمبر الجاري بسبب إقامة لقاء الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التغلب على الوداد النسخة الماضية.