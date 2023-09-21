الطويلة لـ في الجول: سعيد عبد العزيز مدربا للنجوم
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 16:32
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي النجوم اتفاقه مع سعيد عبد العزيز لتولي تدريب الفريق.
ويخوض نادي النجوم منافسات النسخة الأولى من دوري المحترفين.
وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم لـFilGoal.com: : "تم تعيين سعيد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق بينما سيكون المجري جورج جاليدي مستشار زائر للفريق وسيتواجد على فترات".
وكان النجوم قد اتفق مع محمد حمص لقيادة الفريق ثم رحل وتم تعيين جورج جاليدي قبل الاستقرار على تولي سعيد عبد العزيز المهمة.
وسبق لسعيد عبد العزيز نجم الأهلي السابق تولي تدريب أندية دكرنس والأولمبي وكيما أسوان.
ويستعد نادي النجوم لمواجهة مكادي يوم الإثنين المقبل في الجولة الأولى من دوري المحترفين.
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