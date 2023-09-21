انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (2) مودرن فيوتشر.. فوز أول

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

فيوتشر - فاركو

يلعب فاركو أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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انتهت

ق 69: محمود رزق يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لفيوتشر

انطلاق المباراة

الدوري المصري
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