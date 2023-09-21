انتهت الدوري المصري - فاركو (0) - (2) مودرن فيوتشر.. فوز أول
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:47
كتب : FilGoal
يلعب فاركو أمام مودرن فيوتشر ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو أمام مودرن فيوتشر.
لمتابعة مباراة فاركو ومودرن فيوتشر دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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انتهت
ق 69: محمود رزق يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+3: أحمد عاطف يسجل الهدف الأول لفيوتشر
انطلاق المباراة
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