كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع نجم منتخب تونس
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:43
كتب : هاني العوضي
أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع مختار غيازة لاعب منتخب تونس لكرة السلة.
وانضم غيازة لتدعيم صفوف الاتحاد خلال المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة.
ويستعد الاتحاد لخوض منافسات البطولة العربية والتى تقام فاعليتها في قطر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 12 من الشهر ذاته.
و يُجيد " غيازة " اللعب في مركز الارتكاز " 4- 5 " ، ويلعب حالياَ ضمن صفوف فريق المنستيري التونسي.
وجاء التعاقد مع اللاعب التونسي بناء على رغبة أحمد عمر المدير الفنى للفريق.
و من المُقرر أن يصل " غيازة " أواخر سبتمبر الجاري إلى قطر للانضمام لصفوف الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية.
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