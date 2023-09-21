مصدر من الزمالك لـ في الجول: المصري عرض 4 ملايين لحل أزمة عيد ومنصور.. وهذه مطالبنا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد أيمن منصور - أحمد عيد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن تطورات شكوى الأبيض ضد النادي المصري بسبب توقيع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور على عقود انتقال للنادي البورسعيدي.

وكان أحمد عيد وأحمد أيمن منصور تخلفا عن حضور جلسة التحقيق بالأمس في اتحاد الكرة، في ظل رغبة المصري في حل الأمر بصورة ودية مع الزمالك.

وأكد المصدر لـ FilGoal.com أن المصري عرض 4 ملايين جنيها على مسؤولي الزمالك لحل الأمر بصورة ودية، إلا أن إدارة الأبيض رفضت هذا العرض وطلبت 25 مليون جنيه للموافقة على حل الأزمة، قبل أن يقلص الزمالك طلباته المادية لـ20 مليون جنيه.

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ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الفترة الحالية من أجل الاتفاق على حل الأمر بصورة ودية كي يتسنى للمصري الحصول على كارنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.

ماذا حدث

انتقل الظهير الأيمن أحمد عيد من صفوف الزمالك إلى إنبي بداية الموسم الماضي 2022-2023 على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبعد نهاية الموسم لم يوقع اللاعب على العقد الجديد الذي يُفعل أحقية الشراء لصالح نادي إنبي.

ولم يدرج الزمالك اسم اللاعب في قائمته الأولى للموسم الجديد، ليوقع مع المصري بشكل حر وينضم للنادي البورسعيدي.

وهنا قدم الزمالك شكوى إلى اتحاد الكرة ضد أحمد عيد يشير فيها إلى ان انتقاله لصفوف المصري غير صحيح.

أما أحمد أيمن منصور انتهى تعاقده مع بيراميدز بنهاية موسم 2021-2022 ثم وقع مع الزمالك بعقد ثنائي، وانضم لصفوف طلائع الجيش موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبعد نهاية تعاقده وبسبب منع الزمالك من قيد اللاعبين انتقل إلى النادي المصري.

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