"كان وقتا سيئا".. جيسوس يحكي تفاصيل معاناته مع الإصابة

حكى جابريال جيسوس مهاجم أرسنال تفاصيل معاناته مع الإصابة حتى عودته مرة أخرى للملاعب بعد إصابته الخطيرة في الركبة.

وتعرض جيسوس لإصابة في ركبته أثناء فترة التحضيرات حرمته من اللعب في انطلاق الموسم أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية ومباراتين بالدوري الإنجليزي.

وطلب تيري هنري محلل شبكة CBS من جيسوس بأن يشرح معاناته وعودته للملاعب مرة أخرى في حوار مع الشبكة.

وقال جيسوس: "الأمر صعب جدا، تعرضت لبعض الإصابات في مسيرتي وهذا كان وقتا سيئا حقا".

وأضاف "حاولت أن أكون قويا عقليا وأعود في أسرع وقت ممكن وبشكل أقوى".

وتابع "ليس من السهل مشاهدة الفريق يلعب وانت تريد ذلك أيضا، لكن في النهاية يجب أن تنافس".

وأنهى تصريحاته "هدفي في مانشستر يونايتد؟، كان هدفا جيدا وأيضا الأول لي في الموسم وأمام أيندهوفن سجلت كذلك، لعبنا بطريقة رائعة وفزنا بالمباراة وهذا أهم شيء".

وسجل المهاجم البرازيلي هدفا في مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، بعد مراوغة آخر مدافعي منافسه ديوجو دالوت قبل أن يسدد في الشباك، ويفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يكتف جيسوس بل أكمل فترة تألقه بتسجيله هدفا في إيندهوفن أمس الأربعاء في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.