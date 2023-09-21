يوفنتوس يكشف تقاصيل إصابة مدافعه

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:16

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو - ماتيو دارميان

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة مدافعه البرازيلي أليكس ساندرو والتي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وتعرض ساندرو لإصابة أثناء تدريبات يوم الأربعاء.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "بعد خضع أليكس ساندرو صباح الخميس لفحوصات تشخيصية والتي أظهرت إصابة متوسطة الدرجة في العضلة الضامة".

أخبار متعلقة:
مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي كين: كان علينا تسجيل الهدف الرابع والخامس أمام يونايتد من أجل قتل اللقاء  فان دايك يحذر ليفربول من تقلبات الدوري الأوروبي

وأضاف "لقد بدأ اللاعب بالفعل عملية إعادة التأهيل وسيكرر الفحوصات مرة أخرى بعد 15 يوما لتحديد وقت تعافيه بشكل أكبر".

وشارك ساندرو بشكل أساسي في أول مباراتين للبيانكونيري في الدوري الإيطالي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويتواجد يوفنتوس في وصافة الدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل ليوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش (2) وفيدريكو كييزا، فيما سجل لويس ألبرتو هدف لاتسيو.

يوفنتوس رفع رصيده لـ 10 نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.

يوفنتوس أليكس ساندرو
نرشح لكم
"كان وقتا سيئا".. جيسوس يحكي تفاصيل معاناته مع الإصابة تطورات جديدة بشأن لاعبي ريال مدريد المتهمين في قضية جنسية مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" مولر: 100 فوز في دوري الأبطال؟ رحلة مجنونة لكني لم أصل للنهاية فان دايك يحذر ليفربول من تقلبات الدوري الأوروبي أرتيتا: لعبنا مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.. ورايا الخيار الأمثل
أخر الأخبار
سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية 6 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي 19 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (0) مودرن فيوتشر.. حذر متبادل 33 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع نجم منتخب تونس 38 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: المصري عرض 4 ملايين لحل أزمة عيد ومنصور.. وهذه مطالبنا 55 دقيقة | الكرة المصرية
"كان وقتا سيئا".. جيسوس يحكي تفاصيل معاناته مع الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يكشف تقاصيل إصابة مدافعه ساعة | الكرة الأوروبية
تطورات جديدة بشأن لاعبي ريال مدريد المتهمين في قضية جنسية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري