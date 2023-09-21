يوفنتوس يكشف تقاصيل إصابة مدافعه

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة مدافعه البرازيلي أليكس ساندرو والتي ستبعده عن الملاعب لفترة.

وتعرض ساندرو لإصابة أثناء تدريبات يوم الأربعاء.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "بعد خضع أليكس ساندرو صباح الخميس لفحوصات تشخيصية والتي أظهرت إصابة متوسطة الدرجة في العضلة الضامة".

وأضاف "لقد بدأ اللاعب بالفعل عملية إعادة التأهيل وسيكرر الفحوصات مرة أخرى بعد 15 يوما لتحديد وقت تعافيه بشكل أكبر".

وشارك ساندرو بشكل أساسي في أول مباراتين للبيانكونيري في الدوري الإيطالي، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الجولتين الثالثة والرابعة.

ويتواجد يوفنتوس في وصافة الدوري الإيطالي بعد فوزه على لاتسيو بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل ليوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش (2) وفيدريكو كييزا، فيما سجل لويس ألبرتو هدف لاتسيو.

يوفنتوس رفع رصيده لـ 10 نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر المتصدر.

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