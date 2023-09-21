تطورات جديدة بشأن لاعبي ريال مدريد المتهمين في قضية جنسية

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

شعار ريال مدريد

شهدت قضية إتهام عدد من لاعبي ريال مدريد بنشر فيديو جنسي لطفلة قاصر تطورات جديدة.

وألقت قوات الشرطة الإسبانية القبض على 4 لاعبين من ريال مدريد لنشرهم فيديو جنسي لطفلة قاصر.

وأمر القاضي خوليو وود وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بالاستماع إلى أقوال ضحيتي وشاهد في قضية لاعبي ريال مدريد المتهمين بنشر فيديو جنسي لطفلة قاصر.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأربعة لاعبين المتهمين في القضية من ريال مدريد سيدلون بأقوالهم أمام المحكمة يوم 8 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن القاض قرر أيضا التحفظ على هواتف اللاعبين.

وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية كشفت عن هوية اللاعبين المتهمين فهم واحد من فريق الشباب وثلاثة من الفريق الرديف الثاني.

وقدمت والدة الطفلة شكوى في السادس من شهر سبتمبر الماضي بعدما تم تصوير فيديو جنسي للفتاة ونشره بين أفراد الفريق.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا بعد حدوث الواقعة إذ قال: "يعرف النادي أن أحد لاعبي الرديف وثلاثة من لاعبي الفريق الرديف الثاني قدموا بيانا إلى الحرس المدني فيما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص على تطبيق واتس آب".

وأنهى النادي بيانه "عندما يصبح لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة".

وذكر التقرير الإسباني أيضا أنه قد يكون هناك الكثير من اللاعبين المشاركين في الجريمة وخاصة من الفريق الأول.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين المتورطين في القضية.

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