مصدر من الزمالك لـ في الجول: توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة

توصل مسؤولوا الزمالك لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة.

وطالب الرباعي سيف الجزيري وحمزة المثلوثي وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي بمستحقاتهم المالية المتأخرة.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة".

وأوضح "إدارة نادي الزمالك وعدت اللاعبين بصرف 50% من مستحقاتهم يوم الأحد المقبل".

وتابع "على أن تكون باقي المستحقات بعد انتخابات مجلس الإدارة في 20 أكتوبر المقبل".

واختتم تصريحاته "طالب مسؤولو الزمالك الحاليين من اللاعبين الأجانب عدم فسخ تعاقدهم وتفهم الرباعي (الجزيري وسامسون والمثلوثي ونداي) الأمر في ظل الظروف التي يمر بها النادي الفترة الحالية".

ويستهل الزمالك موسمه المحلي في السابعة من مساء اليوم الخميس بمواجهة بيراميدز في قمة الجولة الأولى بمسابقة الدوري.

ويغيب الثنائي سيف الجزيري وسامسون أكينيولا عن قائمة الفريق لوجهة نظر فنية.