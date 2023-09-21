مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

كشف ماتياس تيل مهاجم بايرن ميونيخ النصائح التي يقولها له زميله الإنجليزي هاري كين.

الثنائي سجل في فوز بايرن على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال تيل عن هاري كين: "لقد كان هاري يتحدث معي الآن ويقدم لي النصائح حول كيفية استلام الكرة في الهواء".

أخبار متعلقة:
الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" كين: كان علينا تسجيل الهدف الرابع والخامس أمام يونايتد من أجل قتل اللقاء 

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إنه يساعدني دائما ويخبرني في كل مرة أن هناك شيئًا يجب تصحيحه في أسلوب لعبي لأنه مهاجم رائع".

وأتم المهاجم الشاب "من دواعي سروري اللعب إلى جانبه وأنا سعيد بدعمه".

وافتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.

وللمباراة الثالثة له على التوالي استقبل يونايتد ثلاثة أهداف بعد مواجهتي أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى منذ عام 1978.

هاري كين ماتياس تيل بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد
نرشح لكم
صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" مولر: 100 فوز في دوري الأبطال؟ رحلة مجنونة لكني لم أصل للنهاية فان دايك يحذر ليفربول من تقلبات الدوري الأوروبي أرتيتا: لعبنا مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.. ورايا الخيار الأمثل جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي بسبب قاعدة سنها أوسوريو.. لماذا تضرب الإصابات فريق تين هاج وينجو منها جوارديولا بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة 19 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد عودة فتوح للتدريبات 48 دقيقة | الدوري المصري
الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي 59 دقيقة | أمريكا
مباشر مونديال السلة - الأهلي (45)-(43) إجنيت الأمريكي.. نهاية الفترة الثانية ساعة | كرة سلة
صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري