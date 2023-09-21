مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له

كشف ماتياس تيل مهاجم بايرن ميونيخ النصائح التي يقولها له زميله الإنجليزي هاري كين.

الثنائي سجل في فوز بايرن على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال تيل عن هاري كين: "لقد كان هاري يتحدث معي الآن ويقدم لي النصائح حول كيفية استلام الكرة في الهواء".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "إنه يساعدني دائما ويخبرني في كل مرة أن هناك شيئًا يجب تصحيحه في أسلوب لعبي لأنه مهاجم رائع".

وأتم المهاجم الشاب "من دواعي سروري اللعب إلى جانبه وأنا سعيد بدعمه".

وافتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

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Goal!



Bayern Munich immediately restore their two goal advantage!



Harry Kane lashes the ball into the corner. Bayern lead 3-1.#beINUCL #UCL pic.twitter.com/F8OdFFXrwd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2023

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.

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وللمباراة الثالثة له على التوالي استقبل يونايتد ثلاثة أهداف بعد مواجهتي أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى منذ عام 1978.