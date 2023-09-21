مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد عودة فتوح للتدريبات

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 14:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح - الزمالك ضد الاتحاد السكندري

يغيب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن مواجهة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض فتوح لآلام في عضلات البطن خلال فترة تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "فتوح يشارك في التدريبات الجماعية عقب مباراة بيراميدز".

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وأوضح "يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي".

وغاب فتوح عن مواجهة منتخب مصر أمام تونس والزمالك ضد أرتا سولار في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية بسبب تلك الإصابة.

وكان الزمالك قد استهل موسمه بالخسارة من أرتا سولار بهدفين دون مقابل على أن تقام مباراة العودة الأسبوع المقبل.

ويعتبر فتوح ضمن سبعة غائبين عن قائمة الزمالك في مواجهة بيراميدز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في ختام الجولة الأولى من مسابقة الدوري على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب بجانب فتوح كل من أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا وحاتم سكر ومحمد عواد وعبد الله جمعة.

ويكشف لكم FilGoal.com سبب غياب لاعبي الزمالك:

- أحمد زيزو (إيقاف بسبب 3 بطاقات صفراء)

- سيف الجزيري (وجهة نظر فنية)

- سامسون أكينيولا (وجهة نظر فنية)

- أحمد فتوح (استمرار شعور بآلام في عضلات البطن)

- حاتم سكر (إيقاف بسبب الطرد في الجولة الأخيرة)

- محمد عواد (استمرار التأهيل بعد رشح الركبة)

- عبد الله جمعة (عدم اكتمال الجاهزية الفنية)

الزمالك أحمد فتوح التدريبات
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