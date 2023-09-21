الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

جارنيرو

سيتولى الأرجنتيني دانييل جارنيرو تدريب منتخب باراجواي خلفا لمواطنه جييرمو باروس شيلوتو.

وأعلن الاتحاد الباراجواياني لكرة القدم اختيار جارنيرو لتولي تدريب منتخب بلاده.

وقال الاتحاد البارجوياني في بيان : "دانييل جارنيرو هو مدربنا الجديد. مرحبا أيها المدرب نتمنى لك ولمنتخب باراجواي النجاح".

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وكان منتخب باراجواي قد أعلن في 17 من الشهر الجاري رحيل باروس شيلوتو، ليصبح أول مدرب يرحل عن منصبه في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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المدرب الأرجنتيني بدأ مشواره التدريبي في 2008 مع أرسنال سارانديي، كما قاد إندبنديينتي وسان مارتن دي سان خوان وبانفيلد وإندبندينتي ريبادابيا.

وانتقل جارنيرو إلى باراجواي لتولي مسئولية سول دي أميريكا في عام 2015 ثم تنقل بين 3 فرق أخرى هي جواراني وأوليمبيا وليبرتاد.

منتخب باراجواي تعرض لهزيمة قاسية امام منتخب فنزويلا في القوت القاتل بهدف دون مقابل سجله روندون في الدقيقة 93 من ركلة جزاء.

وحصل منتخب بارجواي على نقطة وحيدة خلال الجولتين الماضيتين من تصفيات كأس العالم ويحتل المركز السادس.

تصفيات كأس العالم 2026
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