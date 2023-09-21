انتهت مونديال السلة - الأهلي (82)-(76) إجنيت الأمريكي.. إنجاز إفريقي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

عمر طارق - الأهلي كرة سلة ضد إجنيت الأمريكي

يستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة بمواجهة إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى رفقة نادي إجنيت ونادي فرانكا البرازيلي، ويتأهل المتصدر إلى النهائي.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بأول انتصار قاري في كأس العالم للأندية

ق00:50 الأهلي يتقدم 81-73

ق2:13 ثلاثية بعيدة المدى من إيهاب أمين وتقدم الأهلي 79-69

ق3:28 ثلاثية جديدة من الجندي وتقدم الأهلي 75-68

ق4:27 الأهلي يفرط في التقدم الكبير وإجنيت يقلص الفارق لنقطتين 70-68 للأهلي

ق6:45 ثلاثية جديدة من الجندي والتقدم الأهلاوي 70-63

ق7:15 الجندي يسجل ثلاثية والتقدم للأهلي 67-61

الفترة الرابعة

ق00:00 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 62-59

ق2:48 الأهلي يتقدم 57-53

ق4:35 الأهلي يتقدم 49-48

ق5:00 التعادل مستمر بنفس النتيجة

ق6:19 التعادل 47-47

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

ق00:00 ثلاثية غير محتسبة لنوريس كول وتقدم الأهلي 45-43

ق00:40 تقدم الأهلي بنتيجة 43-40

ق4:10 تقدم الأهلي 37-32

ق8:50 إيهاب أمين يسجل ثلاث ثلاثيات متتالية والأهلي يتقدم 28-21

الفترة الثانية

إجنيت يتقدم لأول مرة 21-20

ق00:33 الفارق يتقلص إلى 20-18 لصالح الأهلي

ق3:40 تقدم الأهلي 18-9

ق7:01 إجنيت يعود والنتيجة 7-4 للأهلي

ق7:30 تقدم الأهلي 7-0 وثلاثية أولى من إيهاب أمين

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي كأس العالم للأندية
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