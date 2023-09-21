صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح

يستهدف ليفربول التعاقد مع رودريجو جوس جناح ريال مدريد تحسبا لرحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق.

ويعتبر رودريجو الهدف الأول للريدز من أجل تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي مقاطعة ميرسيسايد تلقى عرضا كبيرا من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية يبلغ 170 مليون جنيه استرليني وراتبا لصلاح بقيمة 65 مليون جنيه استرليني في العام وفقا للتقارير الإنجليزية.

وحسب صحيفة "صن" الإنجليزية فأن يورجن كلوب مدرب ليفربول يتوقع رحيل صلاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويجب أن يجد بديلا له.

وأكد المصدر ذاته أن كلوب مقتنعا بأن جناح ريال مدريد هو الأفضل لخلافة صلاح في الفريق وأن بإمكانه تعويض مجهودات ومساهمات صلاح رفقة ليفربول.

وكشفت الصحيفة أن النادي الملكي يطلب ما يقارب من 86 مليون جنيه استرليني أي نصف قيمة صلاح من أجل السماح لرودريجو بالانتقال إلى إنجلترا، خاصة أنه سيدخل عامه الأخير في عقده بداية من العام المقبل.

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.في الصيف الماضي.

وجدد قائد منتخب مصر عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.