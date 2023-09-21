صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

يستهدف ليفربول التعاقد مع رودريجو جوس جناح ريال مدريد تحسبا لرحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ريال مدريد
ليفربول

ويعتبر رودريجو الهدف الأول للريدز من أجل تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي مقاطعة ميرسيسايد تلقى عرضا كبيرا من اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية يبلغ 170 مليون جنيه استرليني وراتبا لصلاح بقيمة 65 مليون جنيه استرليني في العام وفقا للتقارير الإنجليزية.

أخبار متعلقة:
خلاف بين شيرار ولينيكر وميكا ريتشاردز بشأن بيع صلاح في الشتاء هندرسون: صلاح أفضل لاعب في العالم لهذه الأسباب بعد لغط إعلان صلاح.. هل يتناقض اللاعبون بين عملهم وأحاديثهم صلاح يخسر صدارة قائمة القمصان الأكثر مبيعا في ليفربول لصالح وافد جديد

وحسب صحيفة "صن" الإنجليزية فأن يورجن كلوب مدرب ليفربول يتوقع رحيل صلاح في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويجب أن يجد بديلا له.

وأكد المصدر ذاته أن كلوب مقتنعا بأن جناح ريال مدريد هو الأفضل لخلافة صلاح في الفريق وأن بإمكانه تعويض مجهودات ومساهمات صلاح رفقة ليفربول.

وكشفت الصحيفة أن النادي الملكي يطلب ما يقارب من 86 مليون جنيه استرليني أي نصف قيمة صلاح من أجل السماح لرودريجو بالانتقال إلى إنجلترا، خاصة أنه سيدخل عامه الأخير في عقده بداية من العام المقبل.

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح - 31 عاما - ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.في الصيف الماضي.

وجدد قائد منتخب مصر عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

رودريجو ليفربول ريال مدريد
نرشح لكم
مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" مولر: 100 فوز في دوري الأبطال؟ رحلة مجنونة لكني لم أصل للنهاية فان دايك يحذر ليفربول من تقلبات الدوري الأوروبي أرتيتا: لعبنا مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.. ورايا الخيار الأمثل جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي بسبب قاعدة سنها أوسوريو.. لماذا تضرب الإصابات فريق تين هاج وينجو منها جوارديولا بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك لـ في الجول: توصلنا لحل مع الرباعي الأجنبي بشأن المستحقات المتأخرة 18 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم بايرن يكشف نصائح هاري كين له 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موعد عودة فتوح للتدريبات 48 دقيقة | الدوري المصري
الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي 58 دقيقة | أمريكا
مباشر مونديال السلة - الأهلي (45)-(43) إجنيت الأمريكي.. نهاية الفترة الثانية ساعة | كرة سلة
صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري