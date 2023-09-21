بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين"

رد كريستوف فروند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على إدعاء دانييل ليفي رئيس توتنام بشأن وجود بند يتيح للنادي الإنجليزي استعادة هاري كين.

وكان النادي البافاري تعاقد مع كين في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة أربعة أعوام مقابل 100 مليون يورو بعد قضاء عشرة أعوام متتالية في النادي اللندني.

وادعى ليفي أن توتنام لديه بندا في عقد كين يمكن النادي من استعادة الهداف الإنجليزي، إذ رد على سؤال أحد المشجعين بشأن هذا الأمر فأجاب قائلا: "بالطبع لدينا بندا في عقده".

وقال فروند في حديث مع شبكة DAZN الألمانية: "نحن لا نتحدث عن تفاصيل عقودنا، كين معنا ورحل عن إنجلترا لأول مرة في مسيرته عن اقتناع، لدينا عقدا معه لأربعة أعوام".

وأضاف "نحن سعداء للغاية به ونخطط معه على المدى الطويل في بايرن ميونيخ، كين متأقلم مع الفريق فهو حقبتنا الآن وأنا مقتنع بذلك".

واختتم تصريحاته "كين يشعر بالراحة ولديه أهداف كبيرة لبايرن في قادم الأعوام".

وكشفت صحيفة جارديان البريطانية أن البند الذي كان يشير إليه ليفي هو في حال تقديم أي ناد عرضا من أجل كين، فسيكون لتوتنام الأولوية في الموافقة على عرضهم.

ويشترط أن يكون العرض مساو للنادي الآخر، بالإضافة إلى شرط رغبة كين في الانتقال إلى ناديه السابق.

وسجل كين هدفا وصنع آخر في فوز بايرن على ضيفه مانشستر يونايتد أمس الأربعاء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتصدر بايرن مجموعته بثلاث نقاط، بينما يحتل كوبنهاجن وجالاتاسراي في الوصافة بنقطة، ويتذيل مانشستر يونايتد الترتيب بدون نقاط.