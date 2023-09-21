الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي

أكدت الفحوصات التي خضع لها البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر جاهزيته لمواجهة الكلاسيكو السعودي ضد أهلي جدة.

ويحل أهلي جدة ضيفا على النصر ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم الجمعة.

وذكرت جريدة الرياضية أن رونالدو خضع لفحوصات طبية يوم الأربعاء للتأكد من سلامة مفصل القدم، عقب إصابته خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني.

وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على إحدى الكرات، ليتلقى الإسعافات الأولية على أرض الملعب، قبل أن يسمح له الجهاز الطبي لنادي النصر بمواصلة اللعب في المباراة، فيما أوضحت الكاميرات معاناة النجم البرتغالي من الإصابة.

وأضاف التقرير أن الجهاز الطبي أبلغ رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق كون المفصل لا يوجد فيه تورم.

واتّفق النجم البرتغالي مع الجهاز الطبي على الخضوع لجلسة علاجية تسبق تدريب الخميس، الذي سيجرى في ملعب الأول بارك.

قبل مواجهة الكلاسيكو، فاز النصر على برسبوليس بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويرى لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو قدم أفضل ما لديه خلال مواجهة برسبوليس الإيراني.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "حققنا الفوز أمام فريق برسيبوليس القوي، قدمنا مستوى جيد في الجانب الدفاعي، وبعد أن سجلنا الهدف الأول تمكنا من السيطرة على المباراة، ونجحنا في استغلال الكرات خلف دفاع برسيبوليس".

وأضاف كاسترو "كريستيانو رونالدو نجم مثل بقية النجوم في فريقي وقدم أداء رائعا".

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من الدحيل والاستقلال، في حين بقي رصيد بيرسيبوليس خالياً من النقاط.

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