كرة سلة - الأهلي سادس إفريقي يشارك في كأس العالم للأندية.. ونظام البطولة

يستهل الأهلي مشواره اليوم الخميس بمواجهة إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي في كأس العالم للأندية "بطولة إنتركونتينتال" بنسختها الـ33 والمقامة في سنغافورة.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.

ويعتبر الأهلي سادس فريق إفريقي في سابع مشاركات القارة بتاريخ البطولة.

تاريخ البطولة:

انطلقت البطولة لأول مرة عام 1996 وأقيمت وقتها في مدريد عاصمة إسبانيا، وتوج باللقب إجنيس فاريسي بطل إيطاليا.

ويعتبر ريال مدريد أكثر الأندية المتوجة بلقب البطولة برصيد 5 مرات آخرها عام 2015.

ومنذ نسخة عام 2017 أقيمت البطولة ست مرات حصدت أندية إسبانيا اللقب أربع مرات بينهم مرتين لفريق تينيريفي عامي 2020 و2023.

بينما فلامنجو هو آخر فريق من أمريكا الجنوبية حصد اللقب وحقق الفريق البرازيلي ذلك في نسخة 2022 التي أقيمت في مصر بمشاركة الزمالك.

ويشارك للمرة الثالثة على التوالي فريق عربي ممثلا لقارة إفريقيا، إذ لعب الزمالك بنسخة 2022 بينما اتحاد المنستير شارك في فبراير 2023.

نظام البطولة

تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من تيليكوم بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين على الميدالية البرونزية وأخيرا يلعب متذيل الترتيب على تحديد المركزين الخامس والسادس.

جدول الأهلي:

يستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إجنيت الأمريكي في الثانية عصرا بتوقيت مصر اليوم الخميس.

بينما يواجه الأهلي فريق فرانكا البرازيلي في العاشرة من صباح غدا الجمعة.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي تحقيق أي انتصار في تاريخ المشاركات بالبطولة.

ويمثل أوروبا في البطولة بداية من نسخة 2019 بطل دوري الأبطال وليس بطل الدوري الأوروبي "البطولة الأكبر في القارة".

وتتكون قائمة الأهلي من:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمرو الجندي - عمر طارق - مصطفى كيجو - يوسف المعداوي - أحمد مهيب - محمد أبو النصر - عمرو زهران - مروان سرحان - مؤمن خيري - عمر عبادة - نوريس كول - مايكل فاكوادي.