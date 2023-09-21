مولر: 100 فوز في دوري الأبطال؟ رحلة مجنونة لكني لم أصل للنهاية

يرى توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ أنه ما زال ينتظره مشوار طويل في دوري أبطال أوروبا بعد مسيرة طويلة مع الفريق البافاري.

ووصل مولر إلى الفوز رقم 100 مع بايرن في دوري الأبطال عقب الفوز على مانشستر يونايتد 4-3 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال مولرعبر شبكة "سكاي سبورت ألمانيا": "100 فوز في دوري أبطال أوروبا ؟ عندما تنظر إلى الماضي فقد كانت رحلة طويلة مجنونة عبر الزمن قضيتها هنا في دوري أبطال أوروبا، لكنني لم أصل للنهاية بعد. دور المجموعات محطة عبور لباقي المشوار".

وأضاف "نحن هنا في بايرن نسعى لأعلى مستوى أداء في ألمانيا ويجب على الجميع المساهمة".

وعن ماتياس تيل أوضح "يريد دائما تسجيل الأهداف. إنه يلعب من أجلنا ليس في المباريات فقط بل حتى في تدريباتنا يقدم دورا مهما رغم سنه الصغير".

وواصل "ماتيس يفعل ذلك بشكل ممتاز وليس بشكل عادي فقط، نسبته الحالية غير عادية وتساعدنا. ولذلك أعتقد أنه سيستمر في العمل بجدية".

وأتم "لدينا الكثير من اللاعبين الممتازين في الخط الهجومي، وبالتالي فإن الفريق ليس ضعيفا هجوميا بل جيد جدا".

وهُزم مانشستر يونايتد أمام بايرن بأربعة أهداف لهدفين في ملعب أليانز آرينا لحساب المجموعة الأولى.

افتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.