طائرة - دولا يتحدث عن الانتقال إلى الزمالك وسرقة العقود.. ومفاجأة إيقافه من الأهلي

تحدث محمد عادل دولا لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة والمنضم حديثا إلى الزمالك عن كواليس انتقاله للفريق بعد رحيله عن الأهلي.

وكان الأهلي قد طالب دولا بعرض لرحيله بعد قرار إيقافه عقب نهاية مسابقة الدوري والتي حققها فريق الزمالك.

وقال دولا عبر قناة صدى البلد: "التتويج ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر أهم ما حصل عليه الجيل الحالي، لم نحصل على اللقب منذ 8 سنوات والحضور الجماهيري كان له تأثير".

وتابع "أحمد صلاح لاعب كبير وأضاف الكثير لمصر وكان إضافة كبيرة انضمامه إلينا في بطولة إفريقيا والحمد لله ختم تاريخ بلقب قاري غائب منذ 8 سنوات".

وكان منتخب مصر قد توج بلقب بطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد التغلب على الجزائر في المباراة النهائية.

وبسؤاله عن الانتقال إلى الزمالك أوضح "شرف لأي لاعب تمثيل الزمالك أو الأهلي، كان هناك أزمة سرقة العقود قبل بداية الموسم ووقتها نشرت بيانا يؤكد توقيعي للأهلي وهو ما فعلته بنفس القيمة وتم حفظ القضية حسبما علمت، وحصدت مع الأهلي بطولتي العربية والسوبر المصري".

وكشف دولا "فوجئت بإيقافي من الأهلي عقب خسارة الدوري وقبل نهائي الكأس، حدث مشكلة بيني وبين عبد الله عبد السلام قائد الفريق وفوجئت بالإيقاف، وحاول لعب مباراة الكأس ولكن قيل لي من الصعب حدوث ذلك".

أما عن أسباب مشكلته مع عبد الله عبد السلام قائد الأهلي، أجاب "لا أريد الخوض في تفاصيل الأمر ولكنني لست مخطئا تماما في الأمر وجميع اللاعبين على علم بذلك، وفجأة تم إيقافي وانتشرت شائعات بأن السبب هو مفاوضاتي مع الزمالك رغم أن تعاقدي مع الأهلي كان لمدة 4 سنوات ولا يمكنني الرحيل إلا عن طريق النادي".

وشدد "لم أبيع الأهلي مثلما قيل، أو أن زوجتي -مايا ممدوح لاعبة الزمالك- كانت تحاول إقناعي بالانتقال هناك، كل ذلك غير صحيح".

وأوضح دولا "زوجتي مايا ممدوح تلعب للنادي الأهلي منذ كان عمرها 5 سنوات، ولكنها عانت من عدم المشاركة مع الفريق حتى أنها كانت تبكي يوميا، انتقال مايا للزمالك من أجل الرغبة في المشاركة وليس من أجل العرض المادي كما قيل رغم أنها كانت تحصل مع الأهلي على ألفين جنيه فقط".

وواصل "مايا ممدوح أثبتت بعد انتقالها إلى الزمالك أنها الأفضل في مركزها بمصر وحصلت على لقبي الكأس وبطولة إفريقيا، كيف لا تشارك مع الأهلي وكيف حصدت الألقاب مع الزمالك؟ معنى ذلك أنها ظُلمت".

وكانت مايا ممدوح لاعبة الأهلي السابقة قد انتقلت إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي ضمن خمس لاعبات انتقلن من الأحمر للأبيض.

وكشف دولا "علمت بقرار عرضي للبيع من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك تم إبلاغي بالقرار بالفعل من الأهلي، وتم توقيع غرامة عليّ بخصم 45% من تعاقدي، وتقبلت الأمر ووقعت على مخالصة واحترم الأهلي كثيرا ولازلت أذهب للنادي كعضو حتى بعد انضمامي للزمالك".

وعن حقيقة حصوله على راتب جيد من الزمالك كأغلى راتب في الكرة الطائرة أجاب "هذا حقيقي وكنت أحصل على راتب جيد أيضا في الأهلي ولست بمفردي ولكن أكثر من لاعب سواء في الأهلي أو الزمالك".

وكشف "انتقالي إلى حتا الإماراتي لم يكن (كوبري) مثلما يعتقد البعض، النادي تواصل مع الأهلي وانضممت إليهم بعد دفع رقم معين للنادي، عقدي مع الفريق الإماراتي لم يكن مناسبا لي كما أنهم لا ينافسون على الدوري".

وواصل "كنت أملك عرضين من الصين وتركيا ولكنهم لا يضمون لاعبين قبل شهر سبتمبر وبعد خصم جزء كبير من عقدي مع الأهلي وأنا شخص لديه التزامات كنت أفكر في الخطوة المقبلة، وتواصل معي الزمالك وقتها للانتقال للفريق".

أما عن الرد على صفقة إمام عاشور بفيديو تقديمه أجاب "شعرت بذلك، أبلغوني أن فيديو التقديم سيكون جيدا ولكن لم أعلم وقتها أمر إمام عاشور، ولكن انتقالي هدفه حصد الألقاب مع الفريق ولم أركز مع الأمر كثيرا لأن في اليوم التالي غادرت إلى معسكر المنتخب في سلوفينيا".

وبالحديث عن سرقة العقود أوضح دولا "القضية كانت اختفاء عقدي أنا وأحمد سعيد ووقعت على نفس العقود مجددا بنفس القيمة، إذا كنت أنا من سرق العقود كما قيل كان الأهلي سيستغني عني فورا لأنه لا يقف أو يبقى على أحد أو سيتم تحويلي للتحقيق أو شطبي على سبيل المثال".

وتابع "عندما ذهبت إلى النيابة وقعت على نفس العقود بنفس الأرقام ورحلت وعلمت أن القضية تم حفظها، البعض يقول أن إيقافي وعرضي للبيع في نهاية الموسم الماضي بسبب قصة العقود ولكن هذا غير صحيح، فلماذا لم يتم إيقافي وبيعي في الموسم الذي يسبقه وقت الواقعة؟".

أما عن إمكانية العودة للأهلي مجددا، اختتم دولا تصريحاته "لا أعلم في الحقيقة، ولكن أنا لاعب في نادي الزمالك ولدي طموح حصد الدوري والكأس وأي بطولة نشارك بها، وأرى (الناس شارياني) في الزمالك لذلك من المستحيل أن أبيعهم".