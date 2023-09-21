خبر في الجول – أوروك يطير إلى لبيبا لبدء مشواره مع النصر
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 12:19
كتب : عمرو نبيل
يستعد النيجيري جابريل أوروك لاعب غزل المحلة لبدء مشواره مع النصر الليبي.
جابرييل أوروك
النادي : غزل المحلة
وانتقل أوروك لصفوف النصر الليبي قادما من غزل المحلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وحسبما علم FilGoal.com فإن جابرييل أوروك غادر مطار القاهرة متوجها إلى ليبيا لبدء مشواره مع نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.
اللاعب النيجيري صاحب الـ22 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.
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