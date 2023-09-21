خبر في الجول – أوروك يطير إلى لبيبا لبدء مشواره مع النصر

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 12:19

كتب : عمرو نبيل

جابرييل أوروك - غزل المحلة - الدوري المصري

يستعد النيجيري جابريل أوروك لاعب غزل المحلة لبدء مشواره مع النصر الليبي.

وانتقل أوروك لصفوف النصر الليبي قادما من غزل المحلة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جابرييل أوروك غادر مطار القاهرة متوجها إلى ليبيا لبدء مشواره مع نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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اللاعب النيجيري صاحب الـ22 عاما انضم إلى غزل المحلة قادما من إنيمبا في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

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وخاض أوروك مع غزل المحلة 34 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

ومع إنيمبا خاض 64 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع ستة آخرين.

وكان غزل المحلة باع أحمد النادري إلى البنك الأهلي ومصطفى العش إلى نادي زد عقب الهبوط لدوري المحترفين.

وأنهى النصر الليبي الموسم الماضي من الدوري الليبي في المركز الخامس.

جابريل أوروك غزل المحلة النصر الليبي
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