في عامه الـ42.. الريان يتعاقد مع رودريجو تاباتا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

رودريجو تاباتا

عاد رودريجو تاباتا إلى صفوف نادي الريان القطري مجددا خلال هذا الصيف.

وأعلن نادي الريان تعاقده مع تاباتا قادما من صفوف السد في صفقة انتقال حر.

وسيعود تاباتا إلى صفوف الرهيب بعد 3 سنوات قضاها بقميص نادي السد.

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صانع الألعاب صاحب الـ 42 حمل ألوان نادي الريان بين عامي 2011-2020، لكنه أُعير إلى نادي السد موسم 2014-2015، ثم انتقل إليه لمدة 3 مواسم بين 2020 و2023.

وحمل تاباتا، صاحب الأصوال البرازيلية، ألوان المنتخب القطري في الفترة بين 2015 و2017 خاض خلالها 18 مباراة وسجل هدفين.

وسبق لتاباتا اللعب في أندية جريميو وسانتوس وبيشكتاش قبل الانتقال غلى الدوري القطري في يناير 2011.

يذكر أن الريان تعاقد خلال هذا الصيف مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الزمالك السابق.

الريان القطري السد القطري
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