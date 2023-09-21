فان دايك يحذر ليفربول من تقلبات الدوري الأوروبي

حذر فيرجيل فان دايك قائد ليفربول فريقه من التقلبات والمنعطفات التي تشهدها بطولة الدوري الأوروبي.

ويبدأ ليفربول مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي حين يحل ضيفا على لاسك النمساوي يوم الخميس.

وقال فان دايك في تصريحات نشرها موقع ناديه:"هل ليفربول مرشح للتتويج بالدوري الأوروبي؟ علينا فقط أن نبقى هادئين ومتزنين".

وأضاف "نحن نعلم أن هناك العديد من المباريات أمامنا ويمكن أن تحدث تقلبات ومنعطفات طوال الوقت".

وتابع "نعلم أننا حققنا بداية جيدة للموسم من حيث النتائج، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يزال يتعين علينا تحسينها إذا نظرت إلى مبارياتنا".

وواصل الهولندي"أيا كان ما يقوله أو يكتبه الناس حول أفضليتنا في الدوري الأوروبي لن يكون له أي تأثير علينا".

وسيغيب ليفربول عن دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أول موسم كامل يقود فيه كلوب الريدز في 2016-2017.

وأكمل "أردنا جميعا قبل انتهاء الموسم الماضي أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا. هذا ما قاتلنا من أجله، لكن لسوء الحظ، لم نستحق ذلك".

وأردف فان دايك "ما نستحقه هو اللعب في الدوري الأوروبي، لذا سنبذل أقصى ما بوسعنا خلال مباريات البطولة".

وأتم "نستهدف التتويج بالدوري الأوروبي، لكن هذا لا يحدث بين عشية وضحاها، لذا علينا أن نعمل بجد من أجل ذلك، وهذا يبدأ أمام لاسك النمساوي".

يذكر أن يورجن كلوب مدرب ليفربول قاد الفريق لنهائي الدوري الأوروبي في 2016 بعد أشهر قليلة من توليه المهمة.

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