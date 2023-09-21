تصنيف فيفا - هبوط منتخب مصر مركزا وتقدم تونس والمغرب.. والأرجنتين في الصدارة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى الترتيب.

وهبط منتخب مصر مركزا ليصبح الـ 35 عالميا ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

بينما تقدم منتخب المغرب مركزا ليصبح الـ 13 عالميا والأول إفريقيا.

ولم تشهد قائمة أفضل 10 منتخبات سوى تغيير وحيد بصعود البرتغال إلى المركز الثامن بدلا من إيطاليا التي هبطت إلى التاسع.

ويستمر منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقا على فرنسا والبرازيل.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- كرواتيا

7- هولندا

8- البرتغال

9- إيطاليا

10- إسبانيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

13- المغرب

20- السنغال

29- تونس

34- الجزائر

35- مصر

40- نيجيريا

41- الكاميرون

49- مالي

50- كوت ديفوار

58- بوركينا فاسو

60- غانا