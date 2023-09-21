ميسي يخرج مصابا.. إنتر ميامي يهزم تورنتو برباعية

تغلب إنتر ميامي على فريق تورتنو بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وشارك ميسي في المباراة بشكل أساسي قبل أن يتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 37.

وكان ميسي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن ثاني مباريات منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخاض ميسي بشكل عام 11 مباراة مع إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق في مختلف البطولات وساهم في 16 هدفا.

إذ نجح ميسي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وافتتح فاكوندو فارياس التسجيل في الدقيقة 48 مع نهاية الشوط الشوط الأول.

بينما روبرت تايلور بديل ميسي سجل الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 54 و87.

ونجح بينيامين كريماسكي في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وشهد اللقاء أيضا خروج خوردي ألبا في الدقيقة 35.

وبذلك نجح إنتر ميامي في تحقيق الفوز بثلاث من آخر أربع مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

ويحل إنتر ميامي ضيفا على فريق أورلاندو بالجولة المقبلة فجر يوم الإثنين.

ويتأهل أول 7 فرق في جدول الترتيب إلى ثمن نهائي الدوري الأمريكي، بينما صاحبا المركزين الثامن والتاسع يلعبان من دور الـ32.

وكشفت تقارير أرجنتينية أن ميسي لا يعاني من إصابة جديدة ولكن يشعر بحمل زائد في العضلة الخلفية.

ويسعى ميسي ليكون جاهزا لنهائي كأس أمريكا المفتوحة والمقرر إقامته الأسبوع المقبل.