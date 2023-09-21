سلة - أجوستي: مونديال الأندية تحد لأي فريق إفريقي.. وجمهور الأهلي أكثر حماسة من برشلونة

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

أجوستي بوش

أشاد أجوستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي بجماهير ناديه والحماس الكبير الذين يقدمونه لفرق النادي المختلفة.

ويستهل فريق رجال سلة الأهلي مشوارهم في كأس العالم للأندية "بطولة إنتركونتينتال" بمواجهة إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي عصر اليوم الخميس.

وقال أجوستي عبر صفحة النادي الرسمية: "إنه تحد كبير بالنسبة لنا كناد ولأي فريق إفريقي يشارك في تلك البطولة القوية، ولكن في نفس الوقت سنخوض المنافسة بطموح كبير لتقديم أقصى ما لدينا".

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وتابع "لا أعتقد أن هناك فريقا إفريقيا فاز بأي مباراة في تلك البطولة، لذلك علينا أن نكون واقعيين وهدفنا أن نخوض المباراة الأولى بطموح وبروح الفريق".

وشدد المدرب الإسباني "نعلم أننا نواجه خصما صعبا ولكن علينا ألا نقلل من حظوظنا ونؤمن بأنفسنا".

وأوضح "إجنيت فريق تم تكوينه منذ 3 سنوات ويضم عدد من المواهب الشابة الجيدة جدا، وأعتقد أنه قد يكون لدينا فرصة للفوز إذا لعبنا بطريقة جيدة في الدفاع واستغلال خبراتنا للحد من مهاراتهم".

أما عن بداية الموسم وتلاحم البطولة فأجاب أجوستي "نفكر في كل بطولة على حدى، نستعد الآن للمونديال وبعد ذلك البطولة العربية التي شاركنا بها الموسمين الماضيين وستكون إعدادا جيدا قبل خوض منافسات الدوري، أيضا لدينا مهمة قوية وصعبة ضد الزمالك في مواجهة السوبر".

واختتم أجوستي تصريحاته "أشعر بحماس وسعادة بسبب دعم جماهير الأهلي الكبير، أنا قادم من برشلونة وهناك جماهير كبيرة أيضا ولكن جماهير الأهلي أكثر حماسة، في برشلونة يدعمون الفريق بالطبع ولكن هنا الجمهور متحمس أكثر وهتافاتهم تساعد اللاعبين لتقديم الأفضل".

وحصد أجوستي بوش رفقة الأهلي بطولات دوري السوبر وكأس مصر وبطولة إفريقيا ودوري المرتبط في الموسم الماضي.

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