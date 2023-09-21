أرتيتا: لعبنا مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.. ورايا الخيار الأمثل

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 10:52

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ان فريقه قدم مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.

وعاد أرسنال من جديد إلى دوري أبطال أوروبا واستهل مشواره هذا الموسم بالفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "التسجيل مبكرا ساعدنا أمام أيندهوفن ساعدنا، بالتأكيد عندما ترى الفريق يظهر بهذا المستوى ويتمتع بالسرعة، فمن الممتع مشاهدته"

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وأضاف "كانت ليلة جميلة للغاية منذ فترة طويلة. أردنا تقديم الأداء المناسب للفوز. كان من الرائع روية الأجواء و سماع موسيقى الأبطال. الجميع أصبح عاطفيا قليلا. لقد أظهرنا داخل منطقة الجزاء الخاصة بنها وبهم. كنا استثنائيين وهذا ما أحدث الفارق".

وشدد "هافريتز كان جيدا وقدم مباراة كبيرة. نعم طلبت منه أن يلعب دورين مختلفين فيما يتعلق بطريقة لعب الخصم لكنه ذكي جدا ونجح في ذلك".

وأوضح "اختيار رايا على حساب رامسديل؟ إنه الوصول إلى التشكيل الأمثل والأنسب لمواجهة الخصم المتوقع. ليس هذا فحسب، بل قمت بإجراء التغييرات الأخرى لنفس السبب".

ويلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 - 2017.

وافتتح ساكا التسجيل مبكرا بهدف في الدقيقة الثامنة قبل أن ينجح تروسارد في تعزيز التقدم بهدف جديد في الدقيقة 20، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 38.

واختتم أوديجارد التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 70.

وينفرد أرسنال بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتساوى إشبيلية مع لينس برصيد نقطة لكل منهما.

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