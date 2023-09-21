مواعيد مباريات الخميس 21 سبتمبر 2023.. قمة بيراميدز ضد الزمالك وسلة الأهلي في المونديال

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الدوري المصري بثلاث مباريات.

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الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق مودرن فيوتشر على ملعب برج العرب في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في قمة مباريات الجولة يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

تقام خمس مباريات من الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفا على ضمك في تمام السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الاتفاق فريق الطائي.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الفتح في تمام التاسعة مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قنوات شبكة SSC سبورتس السعودية.

كأس العالم للسلة

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم لأندية السلة "كأس الإنتركونتينتال" بمواجهة إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

ويقام اللقاء في تمام الثانية عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.