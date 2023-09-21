مواعيد مباريات الخميس 21 سبتمبر 2023.. قمة بيراميدز ضد الزمالك وسلة الأهلي في المونديال

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 10:33

كتب : FilGoal

نبيل عماد - محمود عبد العاطي - الزمالك - بيراميدز

يشهد اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الدوري المصري بثلاث مباريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
"تاريخ محفور على صدرنا".. الزمالك يعلن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز شوقي غريب: بلدية المحلة يستحق الفوز.. ونعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك لم يخسرا معه من قبل.. محمود بسيوني حكم لقاء بيراميدز أمام الزمالك

الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق مودرن فيوتشر على ملعب برج العرب في تمام الرابعة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما في قمة مباريات الجولة يحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في تمام السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا على استاد الإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري السعودي

تقام خمس مباريات من الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفا على ضمك في تمام السادسة مساء، وفي نفس التوقيت يستضيف الاتفاق فريق الطائي.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الفتح في تمام التاسعة مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قنوات شبكة SSC سبورتس السعودية.

كأس العالم للسلة

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم لأندية السلة "كأس الإنتركونتينتال" بمواجهة إجنيت بطل دوري التطوير الأمريكي.

ويقام اللقاء في تمام الثانية عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري المصري الزمالك بيراميدز كأس العالم أندية السلة سلة الأهلي
نرشح لكم
"تاريخ محفور على صدرنا".. الزمالك يعلن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد قائمة الاتحاد - مابولولو وأحمد عادل.. وظهور الصفقات الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز أحمد عبد الرؤوف: توقعت سيناريو مواجهة المقاولون.. واستفدنا من قدرات حسام أشرف شوقي غريب: بلدية المحلة يستحق الفوز.. ونعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك لم يخسرا معه من قبل.. محمود بسيوني حكم لقاء بيراميدز أمام الزمالك سموحة يهدر نقطتين أمام المجهول.. الجونة يخطف تعادلا قاتلا في لقاء ركلات الجزاء قائمة الزمالك - عبد الشافي يتواجد أمام بيراميدز.. وغياب الجزيري وفتوح
أخر الأخبار
الأرجنتيني جارنيرو مدربا لمنتخب باراجواي 2 دقيقة | أمريكا
مباشر مونديال السلة - الأهلي ضد إجنيت الأمريكي 4 دقيقة | كرة سلة
صن: ليفربول يستهدف جناح ريال مدريد حال رحيل صلاح 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يرد على "بند يتيح لـ توتنام استعادة هاري كين" 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي 37 دقيقة | السعودية
كرة سلة - الأهلي سادس إفريقي يشارك في كأس العالم للأندية.. ونظام البطولة 40 دقيقة | كرة سلة
مولر: 100 فوز في دوري الأبطال؟ رحلة مجنونة لكني لم أصل للنهاية ساعة | الكرة الأوروبية
طائرة - دولا يتحدث عن الانتقال إلى الزمالك وسرقة العقود.. ومفاجأة إيقافه من الأهلي ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري