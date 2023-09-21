"تاريخ محفور على صدرنا".. الزمالك يعلن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 10:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك عن قميصه الأساسي والاحتياطي للموسم الجديد.
ويظهر الزمالك للموسم الثالث على التوالي بقميص من تصميم شركة تيمبو وهذه المرة لموسم 2023 - 2024.
وشارك في الفيديو الترويجي للقميص الجديد مجموعة من لاعبي الأهلي مثل محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر ومحمد عبد الشافي ومحمد عواد وأحمد زيزو ويوسف أوباما.
ويظهر قميص الزمالك الأساسي باللون الأبيض مع خطين باللون الأحمر في النصف العلوي من القميص.
أما القميص الاحتياطي فباللون الأزرق.
ويظهر في منتصف القميص شعار الزمالك الشهير بالفرعون الذي يحمل القوس والسهم.
ويستهل الزمالك مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بيراميدز في السابعة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري.
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