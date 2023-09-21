جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

جيوفاني دي لورينزو

خطف نابولي بطل الدوري الإيطالي 3 نقاط ثمينة من خارج أرضه ضد سبورتنج براجا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتصدر نابولي مؤقتا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني الذي فاز بصعوبة على يونيون برلين الألماني.

وسيلتقي نابولي وريال مدريد في الجولة المقبلة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

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قبل المباراة سئل أرتور جورج المدير الفني لبراجا عن التخوف من كبر سن جوزيه فونتي قائد الفريق البالغ 40 عاما ومراقبته لـ فيكتور أوسيمين هداف نابولي، فكان رده أنه "ما يقلقني هو كيف سيتمكن مدافعو نابولي من التصدي لبانزا أو أبيل أو ديالو أو بروما".

جورج كان محقا فلم يتخوف من فونتي وتلقي الصفعة من سيكو نيكاتيه مدافع الفريق بهدف خاطئ.

وصف المباراة

منع مبكرا أليكس ميريت حارس نابولي هدفا من تسديدة ريكاردو هورتا في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وتألق ماتيوس ماجاليس حارس براجا بعد 7 دقائق في التصدي لرأسية فيكتور أوسيمين.

وتصدت العارضة لتصويبة صاروخية من أوسيمين ليظل التعادل السلبي سائدا.

وفي الدقيقة 34 رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لنابولي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتقدم نابولي بهدف للقائد جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وأصبح دي لورينزو أكثر مدافع سجل أهدافا في دوري أبطال أوروبا آخر موسمين برصيد 3 أهداف.

ورغم محاولات نابولي في الشوط الثاني عن طريق فيكتور أوسيمين وبيوتر زيلينسكي.

وفي الدقيقة 85 سجل بروما هدف التعادل برأسية قوية بعد عرضية نفذها رودريجو زالازار.

ورد نابولي بخطف النقاط من البرتغال بهدف هدف عكسي بعدما حوَل سيكو نيكاتيه هدف عرضية زيلينسكي في الشباك بالخطأ في مرماه.

نابولي دوري أبطال أوروبا براجا
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