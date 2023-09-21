إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

تعادل إنتر من ريال سوسيداد بهدف فريق في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريالي أرينا معقل الفريق الإسباني.

وفي نفس المجموعة انتصر سالزبورج النمساوي على بنفيكا بنتيجة 2-0 في ملعب لالوش.

وسجل هدف سوسيداد الوحيد برايس مينديز في الدقيقة الرابعة بعد خطأ من اليساندرو باستوني مدافع النيراتزوري أثناء بناء اللعب.

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وتعرض نيكولو باريلا للطرد في الدقيقة 67 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر مايكل أوليفر حكم المباراة إلغائه.

بينما تعادل لاوتارو مارتينيز للإنتر في الدقيقة 87 من صناعة دافيدي فراتيزي.

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وعلى الجانب الآخر فاز سالزبورج على بنفيكا بنتيجة هدفين دون رد على ملعب دا لوز معقل الفريق البرتغالي.

وبالرغم من إهدار سالزبورج ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من كريم كوناتي، إلا أن زميله روكو سيميتش تمكن من تسجيل ركلة أخرى في الدقيقة 15.

وأضاف أوسكار جلوخ الهدف الثان في الدقيقة 51 ليوسع الفارق للفريق النمساوي والثلاث نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

سالزبورج: 3 نقاط

إنتر : نقطة

ريال سوسيداد: نقطة

بنفيكا: بدون نقاط

إنتر ميلان ريال سوسيداد دوري أبطال أوروبا
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