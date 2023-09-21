بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 00:00

كتب : محمد سمير

بوكايو ساكا - أرسنال

عاد أرسنال من جديد إلى دوري أبطال أوروبا واستهل مشواره هذا الموسم بالفوز بأربعة أهداف دون مقابل.

ويلعب أرسنال في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2016 - 2017.

وافتتح ساكا التسجيل مبكرا بهدف في الدقيقة الثامنة قبل أن ينجح تروسارد في تعزيز التقدم بهدف جديد في الدقيقة 20، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة 38.

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واختتم أوديجارد التسجيل بهدف رابع في الدقيقة 70.

وينفرد أرسنال بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتساوى إشبيلية مع لينس برصيد نقطة لكل منهما.

ثلاثي يصنع ويسجل

نجح الثلاثي بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد ومارتن أوديجارد في تسجيل هدف وصناعة آخر أمام أيندهوفن.

وافتتح ساكا التسجيل بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة بصناعة أوديجارد.

وصنع ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 20 والذي أحرزه تروسارد.

وساهم تروسارد في الهدف الثالث بعد صناعة الهدف الذي سجله جابرييل جيسوي في الدقيقة 38.

واختتم أوديجارد التسجيل بهدف رابع رائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

الأولى في العقد الجديد

يشارك أرسنال للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا بالعقد الجديد بداية من عام 2020.

وكانت المشاركة الأخيرة لأرسنال في دوري الأبطال بموسم 2016 - 2017 وودع الجانرز وقتها البطولة من دور ثمن النهائي.

وشارك أرسنال بشكل عام في ثمن مشاركات بالعقد الأخير بداية من 2010.

وكانت أفضل نتائج أرسنال في تلك الفترة بنسخة 2009 - 2010 والتي ودع فيها الفريق من ربع النهائي.

وبشكل عام أفضل نتائج أرسنال في البطولة كانت وصافة البطولة وكان ذلك في نسخة 2005 - 2006.

إشبيلية ضد لينس

تعادل فريقا إشبيلية ولينس بهدف لكل منهما لينفرد أرسنال بصدارة المجموعة بعد الفوز على أيندهوفن برباعية.

وسجل أوكامبوس هدف التقدم لإشبيلية في الدقيقة التاسعة قبل أن يتعادل فولجيني سريعا في الدقيقة 24.

ويحل أرسنال ضيفا على لينس في الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر المقبل.

بينما يحل إشبيلية ضيفا على أيندهوفن في نفس الجولة.

دوري أبطال أوروبا أرسنال
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