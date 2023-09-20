هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية

لا يتوقف مانشستر يونايتد عن الهزائم وتعرض للهزيمة الثالثة له على التوالي خلال الموسم الجاري وتلك المرة أمام بايرن ميونيخ.

وهُزم مانشستر يونايتد أمام بايرن بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

افتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.

وللمباراة الثالثة له على التوالي استقبل يونايتد ثلاثة أهداف بعد مواجهتي أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى منذ عام 1978.

ملخص المباراة

بدأ يونايتد المباراة بشكل هجومي وكاد يسجل هدفا في الدقيقة الرابعة بعد بينية من كريستيان إريكسن ولكن ألفونسو ديفيز أعاق فاكوندو بيليستيري.

وظلت الكرة في الملعب وسددها إريكسن لكن ارس مرمى بايرن أبعدها.

وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية تصدى لها سفين أولريخ.

ومن أول هجمة حقيقية لبايرن سدد ساني كرة زاحفة أخطأ أندري أونانا في التعامل معها لتمر من بين يديه وتسكن الشباك.

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وعقب أربع دقائق فقط سدد جنابري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبايرن.

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Goal!



FC Bayern go 2-0 up! A surging run from Jamal Musiala, and Serge Gnabry lashes the ball into the corner. #beINUCL #UCL pic.twitter.com/FUasEBm0pA — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2023

وأرسل سيرجيو ريجيليون عرضية زاحفة لم تجد أي متابع.

وسدد ساني كرة مقوسة رائعة ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 49 قلص هويلوند النتيجة بهدف أول ليونايتد.

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لكن كعادة يونايتد في الموسم الجاري فهو لم يصمد سوى خمس دقائق وتسببت لمسة يد من إريكسن في حصول بايرن على ركلة جزاء حولها هاري كين بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

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Goal!



Bayern Munich immediately restore their two goal advantage!



Harry Kane lashes the ball into the corner. Bayern lead 3-1.#beINUCL #UCL pic.twitter.com/F8OdFFXrwd — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 20, 2023

وكاد ساني يسجل هدفا رابعا لكن القائم الأيمن حرمه من هز الشباك.

وتصدى أونانا لتسديدة صاروخية من إريك ماكسيم تشوبو موتنج ليحرمه من هدف رابع لفريقه.

ظل بايرن مسيطرا على الملعب وسط استسلام تام من لاعبي يونايتد.

وفي الدقيقة 88 قلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثان ليونايتد.

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ولكن مرة أخرى عاد بايرن للتقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من ماتياس تيل.

وقلص كاسيميرو النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع برأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة أرسلها برونو فيرنانديز.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار بايرن بأربعة أهداف لثلاثة.