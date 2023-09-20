هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 23:58

كتب : رامي جمال

بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

لا يتوقف مانشستر يونايتد عن الهزائم وتعرض للهزيمة الثالثة له على التوالي خلال الموسم الجاري وتلك المرة أمام بايرن ميونيخ.

وهُزم مانشستر يونايتد أمام بايرن بأربعة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

افتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.

وللمباراة الثالثة له على التوالي استقبل يونايتد ثلاثة أهداف بعد مواجهتي أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى منذ عام 1978.

ملخص المباراة

بدأ يونايتد المباراة بشكل هجومي وكاد يسجل هدفا في الدقيقة الرابعة بعد بينية من كريستيان إريكسن ولكن ألفونسو ديفيز أعاق فاكوندو بيليستيري.

وظلت الكرة في الملعب وسددها إريكسن لكن ارس مرمى بايرن أبعدها.

وسدد ماركوس راشفورد كرة قوية تصدى لها سفين أولريخ.

ومن أول هجمة حقيقية لبايرن سدد ساني كرة زاحفة أخطأ أندري أونانا في التعامل معها لتمر من بين يديه وتسكن الشباك.

وعقب أربع دقائق فقط سدد جنابري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبايرن.

وأرسل سيرجيو ريجيليون عرضية زاحفة لم تجد أي متابع.

وسدد ساني كرة مقوسة رائعة ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 49 قلص هويلوند النتيجة بهدف أول ليونايتد.

لكن كعادة يونايتد في الموسم الجاري فهو لم يصمد سوى خمس دقائق وتسببت لمسة يد من إريكسن في حصول بايرن على ركلة جزاء حولها هاري كين بنجاح في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لفريقه.

وكاد ساني يسجل هدفا رابعا لكن القائم الأيمن حرمه من هز الشباك.

وتصدى أونانا لتسديدة صاروخية من إريك ماكسيم تشوبو موتنج ليحرمه من هدف رابع لفريقه.

ظل بايرن مسيطرا على الملعب وسط استسلام تام من لاعبي يونايتد.

وفي الدقيقة 88 قلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثان ليونايتد.

ولكن مرة أخرى عاد بايرن للتقدم في الدقيقة الثانية من الوقت بفضل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من ماتياس تيل.

وقلص كاسيميرو النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع برأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة مباشرة أرسلها برونو فيرنانديز.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار بايرن بأربعة أهداف لثلاثة.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ أبطال أوروبا
نرشح لكم
جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية بيلينجهام: الصبر مفتاح الفوز على يونيون برلين منقذ الملوك.. بيلينجهام يخطف انتصارا قاتلا لريال مدريد من يونيون برلين انتهت دوري الأبطال - أرسنال (4 (0) أيندهوفن.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بسبب قاعدة سنها أوسوريو.. لماذا تضرب الإصابات فريق تين هاج وينجو منها جوارديولا 32 دقيقة | تقرير في الجول
بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الاتحاد - مابولولو وأحمد عادل.. وظهور الصفقات الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري