قائمة الاتحاد - مابولولو وأحمد عادل.. وظهور الصفقات الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 23:44

كتب : هاني العوضي

مابولولو

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس في ختام أولى جولات الدوري.

ويواجه الاتحاد منافسه سيراميكا كليوباترا في استاد الإسكندرية.

وشهدت القائمة تواجد مابولولو هداف الفريق وأحمد عادل صانع الألعاب في قائمة الاتحاد.

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كما تواجد العديد من الوافدين الجدد على النادي في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهم: الحارس عمر صلاح وأحمد ياسين ومحمود شبانة وسيف تقا ورجب عمران وفرانك ألان وبيكالي أوباما.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏පල adidas الموقع الموفةعلرسمي_لادىالاتحادالسكدري الرسمي الاتحاد السكلدري WWW.ITTHADOLUB.COM قائمة المباراة LIST MATCH المهدي سليمان خالد الغندور عمر صلاح بلال السيد هشام صلاح احمد عيد احمد ياسين رجب عمران سيف تقا فرانك الان احمد غنيم هاني الطامي محمود شبانة احمد الشيخ کریم الديب بيكالي أوبامي مصطفي ابراهیم احمد عادل ميسي عمرو صالح عبد الغني محمد مورو ساليفو مابولولو LEOPATR ALITTIHAD ലکب‏'‏‏

وجاءت قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح - أحمد ياسين - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب - مصطفى إبراهيم

الوسط : عمرو صالح - مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد - رجب عمران - فرانك ألان - هاني الطامي - عبد الغني محمد - بيكالي أوبامي

الهجوم: احمد عادل - مابولولو - أحمد الشيخ.

الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا
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