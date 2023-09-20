قائمة الاتحاد - مابولولو وأحمد عادل.. وظهور الصفقات الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد قائمة فريقه المستدعاة لملاقاة سيراميكا كليوباترا مساء الخميس في ختام أولى جولات الدوري.

ويواجه الاتحاد منافسه سيراميكا كليوباترا في استاد الإسكندرية.

وشهدت القائمة تواجد مابولولو هداف الفريق وأحمد عادل صانع الألعاب في قائمة الاتحاد.

كما تواجد العديد من الوافدين الجدد على النادي في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهم: الحارس عمر صلاح وأحمد ياسين ومحمود شبانة وسيف تقا ورجب عمران وفرانك ألان وبيكالي أوباما.

وجاءت قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان - عمر صلاح

الدفاع: هشام صلاح - أحمد ياسين - سيف تقا - أحمد غنيم - محمود شبانة - كريم الديب - مصطفى إبراهيم

الوسط : عمرو صالح - مورو ساليفو - خالد الغندور - بلال السيد - أحمد عيد - رجب عمران - فرانك ألان - هاني الطامي - عبد الغني محمد - بيكالي أوبامي

الهجوم: احمد عادل - مابولولو - أحمد الشيخ.