أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بروح فريقه وعدم الاستسلام بعد الفوز المتأخر أمام يونيون برلين

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نحن لا نستسلم حتى النهاية، توقعنا مباراة كهذه إذ دافع يونيون برلين بشكل جيد جدا، روح فريقنا رائعة، كل من يرتدي قميص ريال مدريد يجب أن يكون لديه هذه الروح".

وأضاف "قدمنا أداء جيدا في الضربات الثابتة وضغطنا عليهم بقوة، كان يمكننا التسجيل في بداية المباراة، لكن من المهم أن نسجل حتى في النهاية، روح القميص هي الإيمان حتى اللحظة الأخيرة".

وأوضح "فارق الأداء بين الشوطين؟، فقط أصلحنا الأمور، في الشوط الثاني كنا أفضل لأن يونيو برلين ضغط بشكل أقل، ركزنا أكثر خلال الشوط الثاني، نعلم أن الألمان يسجلون العديد من الأهداف من الضربات الثابتة، لكننا عملنا بشكل جيد للغاية".

وواصل "لدينا فريق تنافسي يمكنه المنافسة على جميع البطولات إذ نملك الجودة المطلوبة".

وأكمل "بيلينجهام؟، لديه الجودة والحظ، لأنه لعب بنفس الطريقة أمام خيتافي، عندما يتقدم من الخلف إلى الأمام يكون أكثر خطورة من الآخرين ويستفيد من ذلك".

وواصل جود بيلينجهام هوايته في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد وخطف انتصارا قاتلا لفريقه من أنياب يونيون برلين.

وعن ثنائية مودريتش وكروس أوضح "أمر المحاربين القدامى يعد معقدا ولكنه جيدا، إذ لدينا جماعية رائعة، يمكن للجميع المساعدة في أي وقت في المباريات".

وعن كون مانشستر سيتي المرشح الأول للتتويج بالبطولة قال: "القول بأن فريقا ما المرشح الأول للفوز لا يضيف أو ينقص شيء لأي شخص".

وسجل جود بيلينجهام هدف الميرينجي الوحيد، ليرفه عدد أهدافه إلى 6 أهداف خلال الموسم الجاري.

ويتواجد كل من نابولي وبراجا برفقة ريال مدريد ويونيون برلين في المجموعة الثالثة.