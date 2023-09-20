بيلينجهام: الصبر مفتاح الفوز على يونيون برلين

يرى جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أن الصبر منح فريقه الفوز القاتل على يونيون برلين.

وواصل جود بيلينجهام هوايته في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد وخطف انتصارا قاتلا لفريقه من أنياب يونيون برلين.

وقال بيلينجهام للصحفين عقب المباراة: "لقد تحلينا بالصبر. كنا نعلم أنه سيكون لدينا فرص للتسجيل، وفي النهاية حصلنا عليها وسجلت هدف الفوز".

في المقابل قال ناتشو عبر "بي إن سبورتس": "من المهم أن تبدأ بإضافة النقاط الثلاث على أرضك لأن المجموعة معقدة وفي دوري أبطال أوروبا يمكن لأي فريق أن يعقد حياتك. كان يجب أن نفوز بها في وقت مبكر لأننا لعبنا مباراة كاملة للغاية".

وأضاف "نحن نعرف السحر الذي يتمتع به هذا الملعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بهذه الطريقة يمنحنا الكثير من الثقة لكل ما هو قادم".

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة مؤقتا بثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة سبورتنج براجا ونابولي.