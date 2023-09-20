مؤتمر الدوري الأوروبي- كلوب: سنعطي كل ما لدينا أمام لاسك.. وهذه نقاط قوتهم

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

حذر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لاعبيه من الاستهانة بمنافسهم لاسك النمساوي.

ويواجه الريدز نظيره لاسك في أولى مباريات دور المجموعات من الدوري الأوروبي على ملعب رايفيسين أرينا معقل لاسك.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم أننا المرشحون للفوز، لكننا هنا للعب كرة القدم، نحن نأخذ هذه المباراة على محمل الجد ونريد تحقيق أقصى استفادة منها".

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وأضاف "نحن لسنا متعجرفين، نريد الفوز هنا، إنهم فريق مستقر للغاية، ويستخدمون الأجنحة بشكل جيد، وينفذون الركلات الحرة جيدا، الأمر ليس سهلا وإذا سمحت لهم باللعب فسوف يستغلون الفرصة".

وواصل "سيناريو مشابه لعامي الأول في 2016 في الدوري الأوروبي؟ لا، كان علينا أن نلعب كل يوم تقريبا، لعبنا أمام كازان وكان التشكيل مختلف لم نكن مستعدين لكننا تأهلنا بطريقة ما".

وأكمل "في دور ربع النهائي ونصف النهائي لعبنا بشكل جيد ولكن حتى ذلك الحين لا أعتقد أننا كنا استثنائيين. نحن الآن فريق مختلف ومستعدون بشكل أفضل، وهذا لا يعني أننا سنتأهل إلى النهائي، نستمتع بالبطولة الآن أكثر من المرة السابقة"ز

وأتم "مواجهة لاسك؟ لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يكون الأمر جيدا، لكنني متحمس بشأن الإمكانيات التي لدينا، قلت ذلك قبل أسابيع. سنخوض مباراة صعبة للغاية، أعلم ذلك ولكننا سنعطي كل ما لدينا".

ويتواجد مع ليفربول ولاسك في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من رويال يونيون سان جيلوس البلجيكي وتولوز الفرنسي.

يذكر أن ليفربول يغيب عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا وعاد للمنافسة في الدوري الأوروبي للمرة الأولى منذ 2016.

وشهدت آخر مشاركات ليفربول في الدوري الأوروبي حصوله على المركز الثاني بعد خسارة المباراة النهائية أمام إشبيلية بنتيجة 3-1.

ليفربول يورجن كلوب الدوري الاوروبي
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