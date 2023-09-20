الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز

شهدت قائمة الزمالك أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري غياب سبعة لاعبين من الأبيض.

ويستهل الزمالك مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجديد بمواجهة قوية عندما يحل ضيفا على بيراميدز غدا الخميس.

ويكشف لكم FilGoal.com سبب غياب لاعبي الزمالك:

- أحمد زيزو (إيقاف بسبب 3 بطاقات صفراء)

- سيف الجزيري (وجهة نظر فنية)

- سامسون أكينيولا (وجهة نظر فنية)

- أحمد فتوح (استمرار شعور بآلام في عضلات البطن)

- حاتم سكر (إيقاف بسبب الطرد في الجولة الأخيرة)

- محمد عواد (استمرار التأهيل بعد رشح الركبة)

- عبد الله جمعة (عدم اكتمال الجاهزية الفنية)

وكان الجزيري قد شارك في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي الأسبوع الماضي في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود علاء - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد حسام بيسو - عمرو السيسي - نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - إبراهيما نداي - يوسف أوباما - سيد عبد الله - محمود شيكابالا - مصطفى شلبي - أحمد إيشو.

الهجوم: ناصر منسي - علي ياسر