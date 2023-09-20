أحمد عبد الرؤوف: توقعت سيناريو مواجهة المقاولون.. واستفدنا من قدرات حسام أشرف

توقع أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة ظهور فريقه بمستوى جيد خلال مواجهة المقاولون العرب.

وفاز بلدية المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة عبر أون تايم سبورت: "توقعت ظهور فريقي بشكل جيد أمام المقاولون العرب. درسنا المنافس جيدا خاصة أننا خضنا مباراة ودية أمامه منذ 10 أيام".

وأضاف "أداء الفريق تحسن بشكل جيد في الشوط الثاني من المباراة. بلدية المحلة عاد للدوري بعد 17 عاما من الغياب لذا أهم ما أبحث عنه هو شخصية الفريق خاصة أنه ناد جماهيري".

وأتم "استفدنا من قدرات حسام اشرف بالشكل الأمثل خاصة أنه يشكل خطورة ومميز عندما يتجه نحو المرمى. ما زال لدينا لاعبين لم يدخلوا قوام الفريق ومع وجودهم سنظهر بشكل أفضل".

سجل ثنائية بلدية المحلة: عبد الرحمن جمال وحسام أشرف.

وكرر بلدية المحلة ما حققه من قبل بالفوز بالجولة الأولى حينها في آخر موسم له في الدوري المصري 2007-08 على المقاولون العرب بنتيجة 3-2.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك يوم 25 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من الدوري.

فيما يلعب بلدية المحلة أمام سموحة في يوم 26 من سبتمبر.