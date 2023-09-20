شوقي غريب: بلدية المحلة يستحق الفوز.. ونعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك

اعترف شوقي غريب مدرب المقاولون العرب بأحقية بلدية المحلة في الحصول على نقاط المواجهة التي جمعت الفريقين.

وفاز بلدية المحلة على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد المقاولون العرب.

وقال شوقي غريب مدرب المقاولون العرب عبر أون تايم سبورتس: "بلدية المحلة يستحق الفوز. بدأنا المباراة بشكل جيد ولكننا لم نستغل الفرصة واستقبلنا الهدف الأول الذي صعب علينا الأمور".

وأضاف "الخسارة من بلدية المحلة درس مهم للاعبي الفريق. نحتاج بعض الوقت لتحقيق الانسجام بين عناصر الفريق وعلينا العمل على استغلال الفرص أمام المرمى".

وأتم "نعاني من الإصابات قبل مواجهة الزمالك وسنعمل الأيام المقبلة على تصحيح الأخطاء التي كلفتنا الخسارة من بلدية المحلة".

سجل ثنائية بلدية المحلة: عبد الرحمن جمال وحسام أشرف.

وكرر بلدية المحلة ما حققه من قبل بالفوز بالجولة الأولى حينها في آخر موسم له في الدوري المصري 2007-08 على المقاولون العرب بنتيجة 3-2.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة الزمالك يوم 25 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثانية من الدوري.

فيما يلعب بلدية المحلة أمام سموحة في يوم 26 من سبتمبر.