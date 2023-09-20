منقذ الملوك.. بيلينجهام يخطف انتصارا قاتلا لريال مدريد من يونيون برلين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:52

كتب : رامي جمال

جود بيلينجهام - ريال مدريد ويونيون برلين

واصل جود بيلينجهام هوايته في تسجيل الأهداف مع ريال مدريد وخطف انتصارا قاتلا لفريقه من أنياب يونيون برلين.

وفاز ريال مدريد على يونيون برلين بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة مؤقتا بثلاث نقاط في انتظار نتيجة مباراة سبورتنج براجا ونابولي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في ذات التوقيت في المجموعة الأولى خطف جالاتا سراي تعادلا مثيرا أمام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي.

وأقيمت المباراة في تركيا في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

افتتح محمد اليونسي أهداف المباراة في الدقيقة 35.

وأضاف ديوجو جونسالافييس الهدف الثاني للفريق الدنماركي في الدقيقة 58.

وشهدت المباراة طرد للاعب كوبنهاجن إلياس جيليرت في الدقيقة 73.

وقلص ساشا بوي النتيجة بهدف أول لجالاتا سراي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 88 أدرك تيتي التعادل القاتل لجالاتا سراي.

وحصد كل فريق نقطة في انتظار نتيجة مباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد لاحقا لمعرفة ترتيب المجموعة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد وسط تكتل دفاعي قوي للفريق الألماني.

وفي الدقيقة الثالثة تألق حارس الفريق الألماني في التصدي لتسديدة خوسيلو.

وكاد خوسيلو يسجل هدفا برأسية لكن كرته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 49 كاد روبن جوسينز يسجل هدفا ليونيون برلين لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

وسدد رودريجو كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد خوسيلو الكرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس يونيون برلين وواصل مدريد الهجوم وكاد رودريجو يسجل هدفا جميلا بركلة مقصية لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ومن تسديدة من فيدي فالفيردي ارتطمت بمدافعي برلين استغل بيلينجهام الأمر وأودع الكرة في الشباك بسهولة ليخطف الانتصار لريال مدريد.

وخلال الموسم الجاري شارك بيلينجهام في ست مباريات سجل خلالهم ستة أهداف وصنع هدفا.

ريال مدريد يونيون برلين بيلينجهام
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