لم يخسرا معه من قبل.. محمود بسيوني حكم لقاء بيراميدز أمام الزمالك

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

محمود بسيوني

أعلن اتحاد الكرة حكام مباراة بيراميدز والزمالك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يتقابل الفريقان غدا الخميس، على ملعب الدفاع الجوي معقل بيراميدز في السابعة مساءً.

وأسندت المباراة لمحمود بسيوني كحكم ساحة، بجانب حكم مساعد أول أحمد توفيق طلب، وحكم مساعد ثان عمر فتحي، وحكم رابع محمود رشدي.

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ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو عمرو الشناوي بجانب محمد نهاد مساعدا.

وسبق أن أدار بسيوني من قبل عدة مباريات لكلا الفريقين في المواسم الماضية.

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فاز بيراميدز تحت قيادة تحكيمه في أربع مباريات وتعادل في أخرى ولم يخسر من قبل.

وعلى الجانب الآخر فانتصر الزمالك تحت قيادته في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات ولم يخسر أيضا.

وتواجه الفريقان في 16 مباراة من قبل، نجح بيراميدز في الفوز مرتين وخسر 10 مباريات وتعادلا في أربع مواجهات.

وتقام المباراة غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويُعلق عليها كل من حاتم بطيشة وأيمن الكاشف.

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وبدأ الزمالك موسمه بمواجهة أرتا سولار 7 الجيبوتي وخسر أمامه بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بينما تعادل بيراميدز خارج ملعبه مع الجيش الرواندي سلبيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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