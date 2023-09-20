انتهت دوري الأبطال - أرسنال (4 (0) أيندهوفن.. نهاية المباراة

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - إيفرتون ضد أرسنال

يستضيف أرسنال فريق أيندهوفن ضمن منافسات الجولة الافتتاحية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة بجانب الفريقين كل من لينس وإشبيلية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق72 جووووول أوديجارد يسجل الرابع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووووووول جيسوس يضيف الثالث

ق20 جوووول تروسارد يسجل الثاني لأرسنال

ق8 جووووول ساكا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا أرسنال أيندهوفن
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