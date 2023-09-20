انتهت دوري الأبطال - أرسنال (4 (0) أيندهوفن.. نهاية المباراة

جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي

بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي

إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا

بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن

هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية

أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية

بيلينجهام: الصبر مفتاح الفوز على يونيون برلين

منقذ الملوك.. بيلينجهام يخطف انتصارا قاتلا لريال مدريد من يونيون برلين