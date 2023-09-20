سيدات مصر تهزمن جنوب السودان برباعية في المرحلة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:35

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات مصر - كرة قدم

نجح منتخب سيدات مصر في تحقيق الفوز على جنوب السودان بذهاب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا لكرة القدم.

وتغلبت سيدات مصر على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

ويقام لقاء الإياب مساء الأحد وحال التأهل يلعب منتخب سيدات مصر أمام الفائز من السنغال وموزمبيق في المرحلة الثانية والحاسمة.

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إذ تقام التصفيات على مرحلتين، فيواجه كل منتخب فريق آخر ذهابا وإيابا ليصعد المتأهل إلى المرحلة الثانية لمواجهة منتخب جديد لحسم بطاقة التأهل إلى كأس أمم إفريقيا.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

بينما لم يسبق لمنتخب جنوب السودان منافس منتخب السيدات التواجد في أمم إفريقيا من قبل.

وينطبق الأمر نفسه على منتخب موزمبيق المنافس المحتمل حال التأهل للدور الثاني، أما السنغال فتأهلت مرتين آخرها النسخة الماضية والتي حققت فيها سيدات السنغال الوصول لربع النهائي.

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