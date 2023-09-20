سموحة يهدر نقطتين أمام المجهول.. الجونة يخطف تعادلا قاتلا في لقاء ركلات الجزاء

انتهت مباراة سموحة والجونة بالتعادل بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من الدوري المصري في أول مباراة تنتهي بالتعادل الموسم الجاري.

سجل هدف سموحة: فادي فريد، فيما سجل أحمد بلحاج هدف تعادل الجونة القاتل.

أحمد سامي صرّح قبل بداية الموسم لـ FilGoal.com بأن "افتتاحية الدوري مجهولة بالنسبة لنا. الصعوبة تكمن في أننا سنواجه الجونة الصاعد حديثا ولا نعلم إمكانياته وطرق لعبه".

المباراة المجهولة لسامي التي انتهت بالتعادل الأول في الموسم شهدت احتساب ركلتي جزاء، منها واحدة أعيدت وفي المرتين تصدى أحمد مسعودي لركلتي شريف رضا.

وحصد كلا الفريقان نقطة أولى في الموسم.

التشكيل

وقاد فادي فريد هجوم الفريق السكندري، فيما بدأ السداسي الوافد في سوق الانتقالات الصيفية بشكل أساسي وهم: محمود وحيد وإسلام جابر وأحمد خالد وعمرو قلاوة ومصطفى البدري وفادي فريد.

في المقابل دفع علاء عبد العال بحسام غانم "إيفونا" هداف الجونة في الدرجة الثانية الموسم الماضي بشكل أساسي في صفوف الفريق.

وصف المباراة

4 دقائق فقط كانت كافية وتقدم سموحة بهدف مبكر، بينية من حسين فيصل لمصطفى البدري الذي أرسل عرضية أرضية لفادي فريد أودعها في الشباك.

صديق الأمس منافس اليوم 🔥⚽ فادي فريد يفتتح التسجيل لنادي سموحة في مرمى الجونة #ONTime_Sports pic.twitter.com/d96msSyEUk — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

وفي الدقيقة 18 سدد حسين فيصل ركلة ثابتة ارتطمت بالعارضة.

محاولات مصطفى البدري استمرت على المرمى لكن في المرتين كان مسعود في الموعد.

وفي الدقيقة 30 أجرى علاء عبد العال التغيير الأول بإشراك محمد السقا بدلا من دانيال إيدي.

الشوط الأول انتهى بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 55 احتسب الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على أليو جاتا عقب ركنية نفذها إسلام جابر.

شريف رضا انبرى للركلة وسددها لأول مرة وتصدى لها مسعود لكن الحكم طالب بإعادتها بسبب عدم لمس أحد قدمي مسعود لخط المرمى أثناء التسديد.

انبرى شريف مجددا وسدد كرة على يسار مسعود الذي تصدى لها مجددا.

إثارة ومتعة في دوري النيل 🔥😮 أحمد مسعود ينقذ الجونة ويتصدى لركلة جزاء والفار يقرر إعادتها ويتصدى لها مرة أخرى#ONTime_Sports pic.twitter.com/HivxdIdA0s — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 20, 2023

شارك أشرف مجدي وأحمد بلحاج بدلا من حسام غانم ونور السيد ضمن تشكيل الجونة في الدقيقة 64 لتغيير الشكل الهجومي.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي خطورة محققة على المرميين.

في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع تحصل أشرف مجدي على ركلة جزاء بعد عرقلة ميدو مصطفى.

الركلة سددها أحمد بلحاج معلنا التعادل للجونة وخطف نقطة في بداية المشوار للجونة المجهول.