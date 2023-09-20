مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (3) - (1) مانشستر يونايتد.. هاري كين جووووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق56: القائم الأيمن يحرم سان من هدف رابع محقق.

ق53: جووووووووووووووول ثاااالث لبايرن عن طريق هاري كين من ركلة جزاء.

ق53: ركلة جزاء لبايرن بعد لمسة يد على إريكسن.

ق50: تسديدة من موسيالا ارتطمت بدالوت ومرت بجوار المرمى بقليل.

ق49: جووووووووووول أووووووول ليونايتد عن طريق هويلوند.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين دون رد.

ق45: تسديدة مقوسة رائعة من ساني مرت بجوار المرمى بقليل.

ق34: تمريرة عرضية من ريجيليون لم تجد أي متابع.

ق32: جووووووووووووووول ثااااان لبايرن عن طريق جنابري.

ق28: جووووووووووول أوووووووول لبايرن بعد تسديدة من ساني وخطا قاتل من أونانا في التصدي للكرة.

ق20: ليندلوف يحول الكرة لركلة ركنية بعد تسديدة موسيالا.

ق18: تسديدة من راشفورد تصدى لها أولريخ.

ق4: فرصة خطيرة ليونايتد ولكن ديفيز يعيق بيليستيري وتسديدة إريكسن تصدى لها أولريخ.

انطلاق المباراة.