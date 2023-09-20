انتهت دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (4) - (3) مانشستر يونايتد.. انتصار الفريق البافاري

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب أليانز آرينا في أولى جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المبارا بانتصار بايرن بأربعة أهداف لثلاثة.

ق90+5: جوووووووووووووول ثالث ليونايتد عن طريق رأسية من كاسيميرو بعد عرضية من برونو.

ق90+2: جووووووووووووووول رابع لبايرن عن طريق ماتياس تيل.

ق88: جووووووووووووول ثااان ليونايتد عن طريق كاسيميرو.

ق56: القائم الأيمن يحرم سان من هدف رابع محقق.

ق53: جووووووووووووووول ثاااالث لبايرن عن طريق هاري كين من ركلة جزاء.

ق53: ركلة جزاء لبايرن بعد لمسة يد على إريكسن.

ق50: تسديدة من موسيالا ارتطمت بدالوت ومرت بجوار المرمى بقليل.

ق49: جووووووووووول أووووووول ليونايتد عن طريق هويلوند.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين دون رد.

ق45: تسديدة مقوسة رائعة من ساني مرت بجوار المرمى بقليل.

ق34: تمريرة عرضية من ريجيليون لم تجد أي متابع.

ق32: جووووووووووووووول ثااااان لبايرن عن طريق جنابري.

ق28: جووووووووووول أوووووووول لبايرن بعد تسديدة من ساني وخطا قاتل من أونانا في التصدي للكرة.

ق20: ليندلوف يحول الكرة لركلة ركنية بعد تسديدة موسيالا.

ق18: تسديدة من راشفورد تصدى لها أولريخ.

ق4: فرصة خطيرة ليونايتد ولكن ديفيز يعيق بيليستيري وتسديدة إريكسن تصدى لها أولريخ.

انطلاق المباراة.

بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد أبطال أوروبا
نرشح لكم
جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية بيلينجهام: الصبر مفتاح الفوز على يونيون برلين منقذ الملوك.. بيلينجهام يخطف انتصارا قاتلا لريال مدريد من يونيون برلين
أخر الأخبار
جورج تلقي صفعة من نيكاتيه.. نابولي يخطف فوزا قاتلا أمام براجا بهدف عكسي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بسبب قاعدة سنها أوسوريو.. لماذا تضرب الإصابات فريق تين هاج وينجو منها جوارديولا 33 دقيقة | تقرير في الجول
بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إنتر يتعادل مع سوسيداد في الوقت القاتل.. وسالزبورج يحقق فوزا مفاجأ على بنفيكا 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد غياب خمسة مواسم.. أرسنال يعود إلى دوري الأبطال برباعية في أيندهوفن 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هزائم لا تتوقف.. بايرن يسقط يونايتد في أبطال أوروبا برباعية 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الاتحاد - مابولولو وأحمد عادل.. وظهور الصفقات الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي بعد الفوز القاتل على يونيون برلين: نحن لا نستسلم حتى النهاية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري